همزمان با سی و چهارمین دوره هفته کتاب؛ رویداد خیابانی «کوی هم‌خوان» در آذربایجان‌غربی برگزار و ارومیه، شهر کتاب‌خوان‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با سی و چهارومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، رویداد خیابانی «کوی هم‌خوان» در آذربایجان‌غربی با مشارکت این اداره‌کل، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه و آموزشگاه آزاد هنر‌های نمایشی «تئاتر جوان» در شهرستان ارومیه برگزار می‌شود تا با رویکردی متفاوت، کتاب را به یکی از عناصر زنده و دیدنی و پویای فضای شهری تبدیل کند.

حضور در چهار نقطه شهر با کتاب خوانی، اجرای برنامه رادیو کتاب، نمایش‌های خیابانی و هدیه کتاب در این رویداد پیش بینی شده است.