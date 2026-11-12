کاروان «اهالی بهشت» پس از گذر از شهر‌های دهاقان و گلشن، وارد شهرضا شد و با استقبال پرشور و باشکوه مردم ولایت‌مدار این خطه قرار گرفت.

استقبال پرشور از کاروان «اهالی بهشت» در شهرضا و دهاقان

استقبال پرشور از کاروان «اهالی بهشت» در شهرضا و دهاقان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ پیکر مطهر این شهدای گمنام در آیینی معنوی که با تجمع شبانه مردم شهیدپرور شهرضا همراه بود، از میدان شهدا تا میدان حر این شهر تشییع شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با نوحه‌سرایی و سینه‌زنی، بار دیگر بر آرمان‌های انقلاب اسلامی، راه شهدا و ایستادگی و مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

شهرستان‌های شهرضا و دهاقان در طول سال‌های دفاع مقدس و حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام، کارنامه درخشانی از ایثار را به ثبت رسانده‌اند؛ به‌طوری‌که تنها در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ۲۰ شهید گران‌قدر تقدیم میهن اسلامی کرده‌اند.