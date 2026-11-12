به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مسعود آقابابایی گفت: در صورت بکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، کارفرما به محاکم صالح قضائی معرفی می‌شود.

وی ادامه داد: مجازات این افراد برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۲۷ آئین نامه اجرائی قانون مذکور هزینه سالیانه یک نفر سرباز و همچنین در صورت تکرار و بکارگیری برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز برای متخلفان از عدم اجرای قانون مذکور در نظر گرفته خواهد شد.

گفتنی است، کارگران و کارفرمایان برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا، روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مطلع شوند.