به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ارائه تسهیلات از محل اوراق گام با نرخ قرض‌الحسنه برای کمک به واحد‌های اقتصادی دارای بدهی به تأمین اجتماعی از مهم‌ترین موضوعات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان بود.

بر اساس تمهیدات اندیشیده شده، بانک رفاه کارگران و بانک تجارت امکان تأمین اوراق گام با نرخ سود قرض‌الحسنه را برای واحد‌های اقتصادی دارای بدهی معوق تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۴ فراهم می‌کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: واحد‌های مشمول می‌توانند با استفاده از این اوراق، بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت و سپس مطابق شرایط تعیین‌شده با بانک تسویه‌حساب کنند.

یادگار احمدی از پیگیری برای تعمیم این امکان به همه واحد‌های اقتصادی بدهکار به تأمین اجتماعی در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن این سازوکار، بخشی از مشکلات مالی واحد‌های تولیدی برطرف و زمینه تداوم فعالیت و رونق تولید در استان فراهم شود.

در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان همچنین مشکلات ۹ واحد تولیدی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی بررسی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه عمده مشکلات مطرح‌شده مربوط به مسائل بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی بود، افزود: موضوع استفاده از ظرفیت‌های معدنی استان، مسائل مرتبط با واحد‌های کشاورزی و صنعتی و همچنین تأمین سوخت جایگزین برای واحد‌هایی که با محدودیت گاز مواجه هستند، از دیگر محور‌های بررسی‌شده در این جلسه بود.