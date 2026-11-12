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مردم ولایتمدار و انقلابی شهرهای مختلف استان اصفهان در ادامه تجمعهای شبانه روزهای گذشته، بار دیگر با حضور در میادین و محلات، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با نیروهای مسلح اعلام همبستگی کامل کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ در این اجتماع صمیمی و پرشور ، شرکتکنندگان بر لزوم حفظ امنیت، مقاومت و استقامت همهجانبه تأکید کردند.
شهروندان اصفهانی در این تجمعها تاکید کردند که ایستادگی تنها یک شعار نیست، بلکه پایهو اساس مقاومت در تمامی عرصهها، از جمله جنگ اقتصادی است.
در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اجتماع مردم استان نیز با حضور شهدای گمنام حال و هوای دیگری دارد.