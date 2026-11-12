قرار‌ شبانه اصفهانی‌ها ادامه دارد

تجدید میثاق مردم استان اصفهان با نیرو‌های مسلح

مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهر‌های مختلف استان اصفهان در ادامه تجمع‌های شبانه روز‌های گذشته، بار دیگر با حضور در میادین و محلات، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با نیرو‌های مسلح اعلام همبستگی کامل کردند.