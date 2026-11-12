وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خلخال شهرستان جنوبی استان اردبیل، از برنامه‌ریزی برای تکمیل درمانگاه تأمین اجتماعی خلخال تا هفته دولت سال آینده و افزایش سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ احمد میدری در نشست شورای اداری این شهرستان با اشاره به روند تکمیل درمانگاه تأمین اجتماعی خلخال افزود: مطالبات پیمانکار این طرح پرداخت شده، اما به دلیل فرارسیدن فصل سرما، عملیات اجرایی آن متوقف شد اما تلاش سازمان تامین اجتماعی بر تکمیل طرح تا هفته دولت سال آینده متمرکز شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تسهیلات مشاغل خانگی هم گفت: با وجود پرداخت تسهیلات بر اساس سهمیه تعیین‌شده، به دلیل ظرفیت و تقاضای موجود در شهرستان خلخال، مدیران عامل بانک توسعه تعاون و بانک رفاه قول داده‌اند سهمیه تسهیلات این دو بانک برای شهرستان‌های خلخال و کوثر در استان اردبیل افزایش یابد.

وی با اشاره به موضوع بیمه کارگران ساختمانی هم بیان کرد: راهکاری برای رفع محدودیت‌های موجود پیش‌بینی شده که به تصویب هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی نیاز دارد و نمایندگان مجلس هم آن را پذیرفته‌اند و در صورت تصویب این راهکار، امکان رفع محدودیت‌های بیمه کارگران ساختمانی فراهم می‌شود؛ البته تا زمان نهایی شدن آن سهمیه‌ای برای این شهرستان اختصاص خواهد یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از بررسی پیشنهاد ایجاد مرکز درمانی دندانپزشکی در خلخال خبر داد و گفت: تأمین زمین و تجهیزات با مشارکت دندانپزشکان برای راه‌اندازی یک مرکز درمانی متمرکز در این شهرستان بررسی می‌شود تا بخشی از مشکلات مردم ناشی از فاصله جغرافیایی با مرکز استان و دسترسی به خدمات درمانی کاهش یابد.

میدری درباره بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی خلخال هم افزود: با توجه به انجام مطالعات معدنی از طرف ایمیدرو و پیگیری‌های نماینده منطقه، امکان مشارکت مالی مجموعه سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در این حوزه بررسی خواهد شد.