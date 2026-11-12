پانزدهمین یادواره ۳۸ شهید سادات درچه، معروف به شهر شاهد نمونه کشور، با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در محل فاطمیه این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ در این آیین معنوی، یاد و خاطره ۳۸ شهید سادات شهر درچه گرامی داشته شد؛ شهدایی که در رأس آنها علامه شهید آقا سید محمدباقر درچه‌ای و شهید سید مجتبی میرلوحی (نواب صفوی) می‌درخشند.

بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، از مجموع ۲۱ هزار شهید سادات در سراسر کشور، ۲۱۰۰ شهید سادات متعلق به استان اصفهان است که ۳۸ تن از آنان در شهر درچه، ملقب به شهر شاهد نمونه کشور، به فیض شهادت نائل آمده‌اند.

شهر درچه در مجموع بیش از ۵۳۰ شهید گران‌قدر را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.