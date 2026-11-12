به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان تهران اعلام کرد این محموله از طریق حمل‌ونقل ریلی وارد بندر خشک ریلی آپرین شده بود.

دادستان تهران اظهار داشت: پیرو بازدید اخیر ریاست قوه قضاییه، کلیه فرآیند‌های مربوط به ترخیص این محموله اعم از تخلیه و آزادسازی واگن‌ها، اخذ مجوز‌های قرنطینه، استاندارد و انتقال کامل محموله به انبار اختصاصی شرکت واردکننده در کمترین زمان ممکن انجام گرفت و تمامی واگن‌های حمل به خط راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شد.

صالحی تصریح کرد: حسب اعلام شرکت واردکننده، ۸ هزار و ۲۷۵ تن از بار محموله یادشده به منظور استفاده در زنجیره مصرف و دامداران کشور به سامانه بازارگاه عرضه شده است و یک هزار تن دیگر در مسیر ورود به بندر است.

دادستان تهران با تأکید بر تداوم حمایت آن دادستانی از فرآیند ترخیص کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور یادآور شد: حسب پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، در حال حاضر با توجه به مجوز‌های صادرشده، مقدار ۳ هزار تن از کل محموله در مرحله توزیع قرار دارد و مابقی آن به تناسب صدور مجوز‌های لازم از اداره کل استاندارد قابلیت توزیع خواهد داشت.