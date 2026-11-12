به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدرضا مشایخی از تامین و نصب ۳ دستگاه آب‌شیرین‌کن برای روستا‌های عشایری دادلو، حلاج علیا و حلاج سفلی خبر داد و گفت:هر دستگاه با ظرفیت تصفیه ۲۰ مترمکعب آب در شبانه‌روز و اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان تامین شده است.

مشایخی گفت:این سه دستگاه در راستای بهبود کیفیت آب شرب و تامین نیاز آبی ساکنان مناطق عشایری تامین شده‌اند.

وی افزود:اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات اداره‌ کل امور عشایر استان تامین شده و نصب و راه‌اندازی دستگاه‌ها توسط شرکت آب و فاضلاب انجام می‌شود.