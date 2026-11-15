به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در آمدی بر رشد اخلاقی، نگرش مذهبی و سرسختی روان شناختی سلامت روان افراد بزرگسال ، هدیه‌ای از جنس صداقت به قلم سیده کبری نبوی چاشمی، ارشفی گنج از شاعر علیخان قادری به کوشش زهرا قادری، گلیچ بافی (هنر ماندگار و دیرین در دل کوهستان چاشم) به قلم سیده فاطمه نبوی، نسب شناسی خاندان‌های خطیرکوهی بر پایه ریشه شناختی به قلم حسین صالحی و کتاب آسیب شناسی آبی استان سمنان به قلم گلنار حیدر پور کتاب هایی بود که رونمایی شد .