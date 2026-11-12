در اجرای رزمایش رهروان شهدا و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از ایثار و استقامت خانواده شهید سردار جواد اسماعیلی در روستای چالخاماز باروق تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در قالب رزمایش رهروان شهدا با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین شوقی رئیس ستاد اجرایی زکات آذربایجان غربی، سرهنگ حبیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، عبدلی رئیس کمیته امداد و جمعی از مسئولان شهرستان از ایثارخانواده معظم شهید سردارجواد اسماعیلی در روستای چالخاماز باروق تجلیل شد.



سردار شهید جواد اسماعیلی از کارکنان و فرماندهان خدوم فراجا ی آذربایجان غربی بود که سالها در شهرستان‌های شاهین دژ، پیرانشهر، سردشت و مهاباد خدمت کرد.

فرماندهی ایست بازرسی دارلک، ریاست کلانتری ۱۳ و ۱۱ مهاباد از مسئولیت‌های وی بود.

سردار شهید جواد اسماعیلی در پانزدهم اسفند سال گذشته در کلانتری ۱۱ مهاباد و بر اثر بمباران هوایی دشمن آمریکایی صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.