به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دوره مربیگری درجه ۳ تکواندو بانوان با حضور شرکت‌کنندگانی از استان‌های سمنان، کرمان، خراسان رضوی و خراسان شمالی، به میزبانی هیأت تکواندو استان سمنان برگزار شد.

این دوره آموزشی از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه با مسئولیت اجرایی کمیته آموزش هیأت تکواندو استان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره مباحث مرتبط با اصول و مبانی مربیگری تکواندو را فرا گرفتند.