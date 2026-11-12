یک دستگاه تریلی حامل بار که در محور ایلام–مهران دچار نقص فنی در سیستم ترمز شده بود، با واکنش به‌موقع راننده وارد شیب‌راهه ایمنی شد و بدون خسارت جانی متوقف گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این حادثه زمانی رخ داد که تریلی حامل بار به دلیل از کار افتادن سیستم ترمز، در محور ایلام–مهران با خطر برخورد و واژگونی مواجه شده بود.

راننده با هوشیاری، خودرو را به شیب‌راهه ایمنی منتقل کرد و تریلی در بستر ماسه‌ای این مسیر متوقف شد؛ حادثه‌ای که خوشبختانه هیچ تلفات جانی در پی نداشت.

شیب‌راهه ایمنی ویژه خودرو‌های سنگین، با هدف پیشگیری از حوادث ناشی از نقص سیستم ترمز، توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در این محور احداث شده است.