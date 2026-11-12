به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ در این همایش معنوی، حجت‌الاسلام مصطفی حسناتی، امام جمعه نجف‌آباد و عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به تقارن این رویداد با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این تقارن را بسیار شایسته برشمرد و گفت: نماز در شکل‌گیری تمامی مجاهدت‌ها و شهادت‌ها در طول تاریخ، همواره فرهنگ‌ساز و سرنوشت‌ساز بوده و هست.

وی رمز اصلی موفقیت و پیروزی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان را توکل به خدا و استعانت از اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) خواند و تصریح کرد: سرچشمه این ارزش‌های والای انسانی و جهادی، از برکات معنوی نماز، به‌ویژه نماز شب نشأت می‌گیرد.