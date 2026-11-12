وحید گل‌خندان، تیرانداز ملی‌پوش استان فارس، به دلیل عملکرد درخشان در میادین بین‌المللی، در جمع نامزد‌های نهایی جایزه «انتخاب مردمی» فدراسیون جهانی تیراندازی (ISSF) قرار گرفت و فرآیند رأی‌گیری این مرحله آغاز شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی تیراندازی (ISSF)، مرحله دوم رأی‌گیری جوایز مردمی این فدراسیون از تاریخ ۹ نوامبر (۱۸ آبان‌ماه) آغاز شده و تا ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان‌ماه) ادامه دارد.

در این مرحله، نام وحید گل‌خندان به عنوان یکی از نامزد‌های برتر بخش مردان در سایت رسمی ISSF قرار گرفته است. علاقه‌مندان به ورزش می‌توانند برای ثبت رأی به نفع نماینده کشورمان، مراحل زیر را در سایت رسمی این رویداد طی کنند:

۱. ورود به سایت: مراجعه به آدرس https://www.issf-sports.org/athletes/athlete-of-the-year-۲۰۲۶،

۲. انتخاب نامزد: یافتن نام GOLKHANDAN Vahid و کلیک روی گزینه Vote مقابل نام ایشان.

۳. ثبت ایمیل: وارد کردن آدرس ایمیل فعال و کلیک روی گزینه Confirm Vote.

۴. تأیید نهایی: مراجعه به صندوق ورودی ایمیل (یا پوشه Spam) و کلیک روی گزینه Verify my vote جهت ثبت قطعی رأی.