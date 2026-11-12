به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، در راستای توسعه تعاملات بین‌بخشی و تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه حفاظت و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی، سرهنگ احمدی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور و دکتر دیناری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با سرهنگ پشتیبان جانشین مرزبانی استان خراسان شمالی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، طرفین بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌ها، تبادل اطلاعات و تجربیات، ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی و بهره‌گیری از توانمندی‌های مرزبانی و یگان حفاظت میراث فرهنگی در راستای مقابله با قاچاق و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی تأکید کردند.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف گسترش تعاملات، تقویت هماهنگی‌ها و افزایش توان حفاظتی در حوزه صیانت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی به امضای طرفین رسید.