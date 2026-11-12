فرمانده کل ارتش با بیان اینکه نیروی پدافند هوایی ارتش با بهره‌گیری از تجربیات و دستاورد‌های نبرد‌های گذشته، آمادگی‌های جدیدی کسب کرده است، هشدار داد: هر متجاوزی که بار دیگر به کشورمان تعرض کند، با آسیب‌های سنگین‌تری مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بازدید از نمایشگاه بقایای پهپادها و موشک‌های ساقط‌شده توسط نیروی پدافند هوایی ارتش، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی رزمندگان این نیرو، گفت: دشمن با آماده‌سازی ابزارها و امکانات متعدد، درصدد دستیابی به اهداف خود در کشور عزیزمان بود، اما با همدلی، تلاش مستمر و مجاهدت رزمندگان نیروهای مسلح، به‌ویژه رزمندگان پدافند هوایی، در تحقق اهداف خود ناکام ماند.

وی با اشاره به بخشی از دستاوردهای عملیاتی به نمایش درآمده در این نمایشگاه افزود: انواع پهپادهای بزرگ، موشک‌ها و تجهیزات مورد استفاده دشمن که توسط سامانه‌های پدافند هوایی مورد اصابت قرار گرفته‌، در این مکان به نمایش گذاشته شده‌اند و بخشی از موفقیت‌های رزمندگان نیروی پدافند هوایی را به تصویر می‌کشد.

فرمانده کل ارتش با اشاره به پیام‌های این نمایشگاه برای دشمنان و ملت ایران خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از یک‌سو نشان می‌دهد که این سرزمین سربازان و رزمندگانی آماده، هوشیار و ایثارگر دارد که در هر شرایطی از کشور دفاع می‌کنند و امروز مصمم‌تر و آماده‌تر از گذشته در مسیر دفاع از ایران اسلامی قرار دارند؛ از سوی دیگر، این واقعیت را برای مردم و رزمندگان ما روشن می‌کند که دشمن، برخلاف تصویری که با جنگ روانی و شناختی از قدرت و شکست‌ناپذیری خود ارائه می‌دهد، آسیب‌پذیر است و تجهیزات و امکانات نظامی آن ،در میدان نبرد قابل هدف قرار گرفتن هستند.

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امیر سرلشکر حاتمی با تأکید بر آمادگی مستمر نیروی پدافند هوایی و سایر رزمندگان نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی، بیان کرد: نیروی پدافند هوایی در پرتو تجربیات و دستاوردهای نبردهای گذشته، لحظه‌ای از تلاش برای ارتقای آمادگی‌های خود غافل نشده و توانسته است آمادگی‌های جدیدی کسب کند؛ ازاین‌رو، اگر دشمن بار دیگر مرتکب اشتباه شود و تعرضی علیه کشورمان انجام دهد، با آسیب های سنگین‌تری مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: آنچه امروز در این نمایشگاه و همچنین در جلسه ارائه گزارش نیروی پدافند هوایی مشاهده شد، بیانگر اراده و آمادگی رزمندگان این نیرو، برای خلق حماسه های جدید است.

فرمانده کل ارتش در پایان با قدردانی از فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و کارکنان این نیرو، تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان را شایسته تجلیل دانست و ابراز امیدواری کرد این مجاهدت‌ها مورد قبول درگاه خداوند متعال و موجب خشنودی روح بلند امام شهید و شهدای گران‌قدر باشد.