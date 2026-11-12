یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۸۸۳ مسافر در محور‌های مواصلاتی سیستان و بلوچستان در هفت‌ماهه سال جاری جابه جا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: این تعداد مسافر در قالب ۱۵۸ هزار و ۳۰۶ سفر در سطح استان جابه‌جا شده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مبارکی ادامه داد: همچنین از مجموع مسافران جابه‌جا شده، ۹۴۸ هزار و ۷۸۴ نفر معادل ۵۹ درصد به مقاصد درون‌استانی و ۶۵۶ هزار و ۹۹ نفر معادل ۴۱ درصد به مقاصد برون‌استانی سفر کرده‌اند.

وی با اشاره به سهم شهرستان‌های استان در جابه‌جایی مسافران اظهار کرد: شهرستان زاهدان بیشترین سهم را در جابه‌جایی مسافران به خود اختصاص داده است و شهرستان‌های زابل، سراوان، خاش نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مبارکی با تأکید بر اهمیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، اظهار کرد: نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران از اولویت‌های مورد تأکید این اداره‌کل است.