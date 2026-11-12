رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی دلفان گفت:در راستای صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی و مقابله با هرگونه قاچاق، خریدوفروش و نگهداری غیرمجاز اشیای تاریخی، با همکاری و تعامل مؤثر عوامل انتظامی شهرستان، تعدادی از اشیای تاریخی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،سعید رحیمانی با قدردانی از همکاری و تلاش مجموعه فرماندهی انتظامی شهرستان تأکید کرد:تجاوز به حریم هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین، خط قرمز اداره میراث‌فرهنگی است و در برابر هرگونه تعرض، تخریب، حفاری غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی، با جدیت و در چارچوب قانون پیگیری و برخورد خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دسای دلفان خاطرنشان کرد:آثار تاریخی صرفاً اشیای به‌جامانده از گذشته نیستند، بلکه شناسنامه هویتی، فرهنگی و تمدنی یک ملت به شمار می‌روند و حفاظت از آن‌ها وظیفه‌ای ملی و مسئولیتی مشترک است.

رحیمانی گفت:اشیای کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی، جهت بررسی کارشناسی، شناسایی و تعیین قدمت و ارزش تاریخی در اختیار کارشناسان میراث‌فرهنگی قرار خواهند گرفت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، خریدوفروش یا جابه‌جایی مشکوک اشیای تاریخی، مراتب را به مراجع انتظامی و اداره میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.

میراث تاریخی دلفان، سرمایه هویتی نسل امروز و امانتی برای نسل‌های آینده است؛ صیانت از این میراث، خط قرمز ماست.