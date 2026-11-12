به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ کاظم پنا اظهار داشت: همزمان با پیشبرد مستمر آموزش فرهنگ ترافیک در سطح استان، راه‌اندازی و بهره‌برداری از پارک ترافیک گامی کلیدی در جهت ارتقای ایمنی ترافیک کودکان است

وی افزود: در سال‌های اخیر، عابران پیاده و سرنشینان موتورسیکلت همچنان گروه‌های پرخطر در حوادث ترافیکی شهری بوده‌اند و بسیاری از این حوادث ناشی از عدم آگاهی کافی از قوانین و بی‌توجهی به جزئیات است.

سرهنگ کاظم پنا گفت: همه مدارس در هر مقطعی می‌توانند با درخواست از پلیس راهور استان، از این پارک برای آموزش دانش‌آموزان استفاده کنند و پلیس راهور آماده همکاری کامل با مدارس و مدیران است.

وی از والدین خواست در کنار فرزندانشان در فعالیت‌های آموزشی شرکت کنند تا فرهنگ ایمنی ترافیک از مدرسه به خانواده گسترش یابد.