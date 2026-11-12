در پی تخریب یک ساختمان سه‌طبقه و آسیب جدی به هتل بام رامسر بر اثر حادثه گودبرداری در سرلیماک، دادستان رامسر خواستار نظارت جدی بر رعایت ضوابط قانونی و مهندسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب رامسر در بازدید میدانی از روستا‌های سرلیماک و اربه‌کله، با حضور در محل حادثه گودبرداری غیراصولی در سرلیماک، بر بررسی دقیق ابعاد حادثه، تعیین مسئولیت عوامل دخیل و نظارت بر رعایت ضوابط قانونی و فنی تأکید کرد.

سید رامین معصومی با بررسی میدانی خسارات وارده، در جریان جزئیات حادثه‌ای قرار گرفت که بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان رخ داد و به تخریب کامل یک ساختمان سه‌طبقه و آسیب جدی به هتل بام رامسر منجر شد.

این هتل با ۶ طبقه، یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا و ۱۳ واحد، به‌دلیل ناایمن بودن تخلیه شد و گاز آن نیز قطع شده است.

دادستان رامسر با تأکید بر اینکه صیانت از جان و مال شهروندان و حقوق عامه از تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول است، خواستار توجه جدی به مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی، رعایت اصول ایمنی و مهندسی و کنترل عملیات گودبرداری شد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه گردشگری رامسر، حفظ هویت، منظر و اعتبار بین‌المللی این شهر را ضروری دانست و گفت: توسعه عمرانی و ساختمانی باید در چارچوب ضوابط قانونی، فنی، شهرسازی و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود و هیچ فعالیت عمرانی نباید امنیت مردم و اعتبار گردشگری منطقه را به مخاطره بیندازد.

بررسی تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول، شناسایی عوامل احتمالی قصور و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، از دیگر محور‌های مورد تأکید در این بازدید بود.

در این بازدید، بهنام علیپور بخشدار دالخانی، مسئول فنی و سرپرست دهیاری روستا نیز حضور داشتند.