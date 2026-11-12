رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت‌های نفت و گاز خراسان باید از طریق توسعه اکتشافات شناسایی و زمینه تبدیل این منطقه به یکی از قطب‌های تولید نفت و گاز کشور فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، در نشست امروز فعالان اقتصادی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه انرژی گفت: ظرفیت‌های نفت و گاز خراسان باید از طریق توسعه اکتشافات شناسایی شود و با سرمایه‌گذاری در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، زمینه تبدیل این منطقه به یکی از قطب‌های تولید نفت و گاز کشور فراهم شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای تأمین انرژی در خراسان رضوی افزود: توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز استان نیازمند برنامه‌ریزی اساسی و سرمایه‌گذاری بلندمدت است و باید با تداوم اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته، زمینه اکتشاف و شناسایی منابع نفت و گاز در منطقه فراهم شود.

وی اظهار کرد: اگرچه اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز هزینه‌بر است، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود، سرمایه‌گذاری در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا در آینده این منطقه به یکی از قطب‌های تولید نفت و گاز کشور تبدیل شود و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این زمینه همراهی و پیگیری لازم را خواهد داشت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات بخش خصوصی در حوزه انرژی گفت: تلاش شده است برنامه‌های اتاق بازرگانی به‌صورت منسجم تدوین شود و مطالبات این مجموعه در قالب ۲۱ بند مطرح شده است تا بر اساس آنها بتوان برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داد و زمینه اجرای پیشنهاد‌ها و پیگیری مطالبات فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر تصریح کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، باید از ظرفیت طرح‌های مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی نیز استفاده کنیم.

وی با اشاره به طرح صدور گواهی صرفه‌جویی گاز افزود: در این طرح، میزان مصرف گاز مشترکان طی سه سال گذشته، بررسی و ارزیابی می‌شود و بر اساس میزان صرفه‌جویی، گواهی مربوطه صادر خواهد شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در بخش خانگی، تأکید کرد: اگر می‌خواهیم سهم خراسان رضوی از منابع گاز کشور کاهش پیدا نکند و تأمین گاز مورد نیاز خانوار‌ها با مشکل مواجه نشود، باید مدیریت مصرف در بخش خانگی را جدی بگیریم و توسعه منابع و زیرساخت‌های انتقال گاز در کنار اصلاح الگوی مصرف، دو ضرورت اساسی برای تأمین پایدار انرژی در استان است.