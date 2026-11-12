

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- پنج شنبه ۲۱ آبان:

ترکیه - بلژیک در ازمیر

ایتالیا - فرانسه در میلان

- تیم فرانسه با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های ایتالیا با ۷ و بلژیک با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ترکیه بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- جمعه ۲۲ آبان:

هلند - یونان در آمستردام

صربستان - آلمان در بلگراد

- تیم هلند و یونان با ۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های و تیم آلمان با ۵ امتیاز سوم است. تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

- پنج شنبه ۲۱ آبان:

چک - اسپانیا در پراگ

انگلیس - کرواسی در لندن

- تیم اسپانیا با ۱۲ امتیاز در صدر است و صعود خود را به دور یک چهارم نهایی قطعی کرد. تیم‌های انگلیس با ۹ و کرواسی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم چک بدون امتیاز چهارم است.

* گروه چهار:

- شنبه ۲۳ آبان:

نروژ - ولز در اسلو

پرتغال - دانمارک در براگا

- تیم پرتغال با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های دانمارک با ۶، ولز و نروژ با ۳ در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

- جمعه ۲۲ آبان:

اسکاتلند - مقدونیه شمالی در گلاسگو

اسلوونی - سوئیس در ماریبور

- تیم سوئیس با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های اسلوونی با ۷ و اسکاتلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- شنبه ۲۳ آبان:

گرجستان - مجارستان در تفلیس

ایرلندشمالی - اوکراین در بلفاست

- تیم‌های ایرلندشمالی با ۸ و مجارستان با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اوکراین با ۴ و گرجستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- شنبه ۲۳ آبان:

اتریش - ایرلند در لینز

- تیم اتریش با ۸ امتیاز در صدر است و تیم‌های کوزوو و ایرلند با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند.

* گروه چهار:

- شنبه ۲۳ آبان:

رومانی - لهستان در بخارست

سوئد - بوسنی و هرزگوین در سولنا

- تیم سوئد با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بوسنی و هرزگوین با ۸ و لهستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

- پنج شنبه ۲۱ آبان:

آلبانی - فنلاند در تیرانا

سن مارینو - بلاروس در سراواله

- تیم آلبانی با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بلاروس و فنلاند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سن مارینو بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- پنج شنبه ۲۱ آبان:

ارمنستان - قبرس در ایروان

مونته نگرو - لتونی در پودگوریتسا

- تیم‌های مونته نگرو با ۱۰ و قبرس با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم ارمنستان با ۴ امتیاز سوم است. تیم لتونی با یک امتیاز در رده چهارم جای گرفت و بخت صعود را از دست داد.

* گروه سه:

- جمعه ۲۲ آبان:

مولداوی - قزاقستان در کیشی نف

اسلواکی - فارو در کوشیچ

- تیم اسلواکی با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های جزایر فارو و مولداوی با ۴ و قزاقستان با ۲ امتیاز دوم تا چهارم است.

* گروه چهار:

- جمعه ۲۲ آبان:

بلغارستان - ایسلند در پلوفدیف

لوکزامبورگ - استونی در لوکزامبورگ سیتی

- تیم ایسلند با ۸ امتیاز در صدر است و تیم‌های استونی با ۶، بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز دوم تا چهارم است.

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- جمعه ۲۲ آبان:

آندورا - جبل الطارق در انکامپ

- تیم‌های مالت با ۷ و جبل الطارق با ۲ و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

* گروه دو:

- جمعه ۲۲ آبان:

لیختن اشتاین - جمهوری آذربایجان در وادوز

- تیم‌های لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با ۲ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

- در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.

در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.