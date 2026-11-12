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هفته پنجم پنجمین دوره فوتبال لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ امشب آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
* گروه یک:
- پنج شنبه ۲۱ آبان:
ترکیه - بلژیک در ازمیر
ایتالیا - فرانسه در میلان
- تیم فرانسه با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیمهای ایتالیا با ۷ و بلژیک با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ترکیه بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
- جمعه ۲۲ آبان:
هلند - یونان در آمستردام
صربستان - آلمان در بلگراد
- تیم هلند و یونان با ۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای و تیم آلمان با ۵ امتیاز سوم است. تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه:
- پنج شنبه ۲۱ آبان:
چک - اسپانیا در پراگ
انگلیس - کرواسی در لندن
- تیم اسپانیا با ۱۲ امتیاز در صدر است و صعود خود را به دور یک چهارم نهایی قطعی کرد. تیمهای انگلیس با ۹ و کرواسی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم چک بدون امتیاز چهارم است.
* گروه چهار:
- شنبه ۲۳ آبان:
نروژ - ولز در اسلو
پرتغال - دانمارک در براگا
- تیم پرتغال با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیمهای دانمارک با ۶، ولز و نروژ با ۳ در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.
** دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
* گروه یک:
- جمعه ۲۲ آبان:
اسکاتلند - مقدونیه شمالی در گلاسگو
اسلوونی - سوئیس در ماریبور
- تیم سوئیس با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیمهای اسلوونی با ۷ و اسکاتلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
- شنبه ۲۳ آبان:
گرجستان - مجارستان در تفلیس
ایرلندشمالی - اوکراین در بلفاست
- تیمهای ایرلندشمالی با ۸ و مجارستان با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای اوکراین با ۴ و گرجستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- شنبه ۲۳ آبان:
اتریش - ایرلند در لینز
- تیم اتریش با ۸ امتیاز در صدر است و تیمهای کوزوو و ایرلند با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند.
* گروه چهار:
- شنبه ۲۳ آبان:
رومانی - لهستان در بخارست
سوئد - بوسنی و هرزگوین در سولنا
- تیم سوئد با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بوسنی و هرزگوین با ۸ و لهستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.
** دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
* گروه یک:
- پنج شنبه ۲۱ آبان:
آلبانی - فنلاند در تیرانا
سن مارینو - بلاروس در سراواله
- تیم آلبانی با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بلاروس و فنلاند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سن مارینو بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
- پنج شنبه ۲۱ آبان:
ارمنستان - قبرس در ایروان
مونته نگرو - لتونی در پودگوریتسا
- تیمهای مونته نگرو با ۱۰ و قبرس با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم ارمنستان با ۴ امتیاز سوم است. تیم لتونی با یک امتیاز در رده چهارم جای گرفت و بخت صعود را از دست داد.
* گروه سه:
- جمعه ۲۲ آبان:
مولداوی - قزاقستان در کیشی نف
اسلواکی - فارو در کوشیچ
- تیم اسلواکی با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیمهای جزایر فارو و مولداوی با ۴ و قزاقستان با ۲ امتیاز دوم تا چهارم است.
* گروه چهار:
- جمعه ۲۲ آبان:
بلغارستان - ایسلند در پلوفدیف
لوکزامبورگ - استونی در لوکزامبورگ سیتی
- تیم ایسلند با ۸ امتیاز در صدر است و تیمهای استونی با ۶، بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز دوم تا چهارم است.
** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
* گروه یک:
- جمعه ۲۲ آبان:
آندورا - جبل الطارق در انکامپ
- تیمهای مالت با ۷ و جبل الطارق با ۲ و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
* گروه دو:
- جمعه ۲۲ آبان:
لیختن اشتاین - جمهوری آذربایجان در وادوز
- تیمهای لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با ۲ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
- در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.
در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.