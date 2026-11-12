اجرای طرح‌های گلخانه‌ای با سرمایه‌گذاری هشت همت در وسعت ۴۲ هکتار، ساعتی پیش با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان‌های خلخال و کوثرِ استان اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ استاندار اردبیل که در این سفر وزیر تعاون را همراهی می کند، ساعتی پیش در نشست شورای اداری شهرستان خلخال گفت: از مجموع ۴۲ هکتار طرح گلخانه‌ای در دست اجرا در استان اردبیل، ۲۰ هکتار در شهرستان کوثر و ۲۲ هکتار در شهرستان خلخال قرار دارد که اجرای آنها آغاز شده است.

مسعود امامی یگانه با اشاره به بهره مندی این مناطق از ظرفیت‌های معدنی منطقه قزل‌اوزن افزود: حدود ۳۰۰ میلیون تن ذخایر انواع معادن فلزی در این پهنه وجود دارد و اکتشاف و مطالعات اولیه با همکاری شرکت ایمیدرو و بخش خصوصی در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار در حوزه معدن، استفاده از این ظرفیت را از اولویت‌های توسعه‌ای شهرستان‌های خلخال و کوثر دانست.

استاندار اردبیل همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: پنج‌ونیم مگاوات نیروگاه در خلخال به بهره‌برداری رسیده و هفت‌ونیم مگاوات در حال ساخت است.

امامی یگانه با اشاره به حمایت‌های مالی از واحد‌های تولیدی و اشتغال‌زایی در این دو شهرستان بیان کرد: در یک سال گذشته حدود ۵۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از منابع مختلف به واحد‌های تولیدی و طرح‌های اشتغال‌زا پرداخت شده است.

وی احیای طرحهای عمرانیِ راکد را از دیگر اولویت‌های منطقه برشمرد و افزود: اقدامات لازم برای احیای تونل الماس و طرح کمربندی خلخال انجام و برای تأمین منابع مالی محور کُلور ـ دَرام هم ۲۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ با همکاری بانک مسکن در نظر گرفته شده است.

استاندار اردبیل همچنین تکمیل درمانگاه تأمین اجتماعی خلخال را از مطالبات مهم این شهرستانِ جنوبی استان اردبیل عنوان کرد و همکاری وزارت تعاون برای بهره‌برداری از این طرح را در سال آینده خواستار شد.

امامی یگانه همچنین اختصاص تسهیلات برای کسب‌وکار‌های خانگی، رسیدگی به مطالبات مراکز طرف قرارداد مدیریت درمان تأمین اجتماعی و افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده بیان کرد و درباره تأمین سوخت واحد‌های صنعتی و بخش کشاورزی هم گفت: این موضوع در نشست‌های استانی پیگیری شده و وزیر تعاون برای تأمین نیاز‌ها و جبران کمبود‌های استان قول همکاری داده است.

وی با اشاره به پیگیری اختصاص نرخ چهارم برای کارت سوخت در منطقه افزود: این موضوع با توجه به فاصله شهرستان از مرکز استان و کشور در حال پیگیری است و تلاش می‌شود در چند روز آینده نهایی شود.