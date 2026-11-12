به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار حسین رحیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمن با تمام توان در تلاش است تا با فشار‌های اقتصادی، اراده ملت را تضعیف و وحدت بین مردم و مسئولان را خدشه دار کند؛ اما حضور آگاهانه و پرشور مردم تاکنون تمامی توطئه‌های دشمن را خنثی کرده است.

وی با تاکید بر جایگاه و نقش تعیین کننده فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، افزود: امروز تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور قرار دارند و تلاش تمامی دستگاه‌ها بر این است که با هم افزایی و حمایت از این قشر، از شرایط دشوار اقتصادی با اقتدار عبور کنیم.

سردار رحیمی به ماموریت پلیس در تامین نظم و امنیت داخلی کشور اشاره و تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی نیز مسئولیت برقراری نظم و انضباط در عرصه اقتصادی و صیانت از جهادگران عرصه تولید را بر عهده دارد و مهم‌ترین رویکرد این پلیس، انجام اقدامات ایجابی، حمایتی و صیانتی برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی است.

وی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های دولتی و مسئولان در تلاش هستند تا موانع و مشکلات پیش روی تولید و فعالیت‌های اقتصادی را برطرف کنند و پلیس نیز با تمام توان در کنار فعالان اقتصادی ایستاده و حمایت از آنان را بخشی از ماموریت و مسئولیت خود می‌داند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: با همدلی، انسجام و تلاش مضاعف مجموعه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی، رهنمود‌ها و فرامین اقتصادی به مرحله اجرا درآمده و با رفع موانع موجود، زمینه عبور مقتدرانه از این مقطع فراهم شود.