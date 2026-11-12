به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش همزمان با روز ملی هوا فضا و شهادت سردار طهرانی مقدم، فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی حسین دارابی و تهیه‌کنندگی سعید سعدی را پخش می‌کند.

فیلم سینمایی «خدای جنگ» که برای نخستین بار در چهل و سومین دوره جشنواره فیلم فجر اکران شد، امروز ساعت ۱۳ پخش می‌شود.

این فیلم روایتی از جنگ ایران و عراق پیرامون آغازین روز‌های ایجاد یگان موشکی نیرو‌های مسلح ایران با محوریت شهید حسن طهرانی مقدم به تصویر می‌کشد.

ساعد سهیلی، داریوش کاردان، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، مهدی فریضه، دانیال نوراش، سید مهدی حسینی، پیمان پورنیک و احمد یاوری، در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» و پویانمایی سینمایی «قلب خورشید»، امروز و جمعه ۲۲ آبان از شبکه تهران پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» به کارگردانی «امیر داسارگر»، امروز ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

این فیلم ماجراجویانه، روایتگر داستان سه نوجوان است. «محمدمهدی» و دوستانش برای مسابقه پهپاد‌ها آماده می‌شوند. آنها با تلاش خود هواپیمایی بدون سرنشین ساخته‌اند که با کنترل از راه دور هدایت می‌شود. این مسابقه برای آنها بسیار مهم است و هر روز تمرین می‌کنند تا پیروز میدان باشند، اما در یکی از این تمرین‌ها، هواپیمای آنها به منطقه‌ای ناشناخته سقوط می‌کند؛ منطقه‌ای که عده‌ای با تفنگ‌های شکاری‌شان آن‌جا را قرق کرده‌اند و ادعا می‌کنند یوز‌های ایرانی در آن بخش رفت‌وآمد دارند. اما مشخص می‌شود این افراد در واقع جاسوس‌هایی هستند که قرار است به منطقه مهمی در میان جنگل دسترسی پیدا کنند؛ منطقه‌ای که...

«هادی حجازی‌فر»، «محمد فیلی»، «بهار نوحیان»، «متین پاکزاد»، «متین کرمانی» و «علیرضا اکبری» در فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» بازی کرده‌اند.

همچنین پویانمایی سینمایی «قلب خورشید» به کارگردانی «احمد علمدار»، جمعه ۲۲ آبان ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: «پهلوان پیرمراد» سیستان که پهلوان اول شهر بوده و دوال پهلوانی سی سال نزد او بوده، قصد می‌کند جانشینی از بین جوانان شهر برگزیند. در مسابقه‌ای که برپا می‌شود، ۷ نفر انتخاب می‌گردند. «پیرمراد» می‌گوید هر کس یاقوت درشتی که وسط دوال پهلوانی است را به سیستان برگرداند، پهلوان اول است و می‌گوید که یاقوت دست یکی از دوستانش، «مهریار»، است. ۷ جوان حرکت می‌کنند و بعد از طی طریق بسیار و درگیری‌های فراوانی که در مسیرشان است، هر بار یکی از آنها به راه سرنوشت خویش می‌رود. در نهایت «اصلان» و «بهرام» به قلعه‌ای که یاقوت آنجاست می‌رسند. «بهرام» ابتدا یاقوت را می‌بیند و «اصلان» را صدا می‌زند، ولی «اصلان» می‌خواهد «بهرام» را با چاقو بزند و یاقوت را ببرد که در چاه می‌افتد و غریبه‌ای قصد دارد یاقوت را بدزدد که...