فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۱۰۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر، توقیف چهار فروند شناور و دستگیری چهار قاچاقچی در دو عملیات مرزبانان هنگ مرزی سراوان و دریابانی چابهار خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار جواد رفیعی گفت: مرزداران هنگ مرزی سراوان و پایگاه دریابانی چابهار در دو عملیات ضربتی و مقتدرانه، از ورود مقادیر قابل توجهی مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری کردند.

وی افزود: مرزبانان با اجرای کمین‌های هدفمند و بهره‌گیری از تاکتیک‌های عملیاتی و تجهیزات فنی، قاچاقچیانی را که قصد ورود به عمق خاک کشور را داشتند، شناسایی و با آنان درگیر شدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: پس از دقایقی درگیری، متهمان توان مقابله با نیرو‌های مرزبانی را از دست داده و تسلیم شدند.

سردار رفیعی با اشاره به نتایج پاک‌سازی مناطق خاطرنشان کرد: در این دو عملیات، ضمن توقیف چهار فروند شناور و دستگیری چهار قاچاقچی، ۱۰۴ کیلو و ۹۰۰ گرم انواع مواد مخدر شامل ۳۷ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک، ۲۰ کیلو و ۴۰۰ گرم شیشه و ۴۷ کیلوگرم حشیش کشف و ضبط شد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری مرزنشینان و تلاش و هوشیاری مرزداران، افزود: مرز‌های سیستان و بلوچستان برای متجاوزان و قاچاقچیان ناامن است و مرزبانان با هرگونه اقدام خلاف قانون در مناطق مرزی قاطعانه برخورد می‌کنند.