به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفدهمین جلسه کارگروه تخصصی روسای شعب در ۲۰ آبان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور نظارت بر گردش پرونده‌های وارده به دیوان را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد مورد تاکید قرار داد و گفت: شعب بنا به تصریح قانون پرونده‌ها را به نوبت و ترتیب ورود به شعبه مورد رسیدگی قرار دهند و در خصوص آن دسته از پرونده‌هایی که خارج از نوبت باید رسیدگی شوند؛ طبق قانون عمل شود.

این مقام عالی قضایی ساماندهی و رسیدگی به موضوع درخواست‌های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را که رد شده و بلاوجه و به صورت مکرر ارائه می‌شود را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: در خصوص آن دسته از پرونده‌هایی که رای نقض می‌شود؛ رسیدگی به پرونده ماهیتی است و بدون حضور اصحاب دعوا، صدور رای امکان‌پذیر نیست، لذا قضات در نظر داشته باشند که رسیدگی‌های ماهیتی به پرونده‌های ۴۷۷ منوط به حضور اصحاب پرونده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری عنوان کرد: تحول در دیوان عالی کشور نیازمند کار جمعی و همکاری همه کارکنان است، لازم است ضمن برنامه‌ریزی مشخص نظارت بر عملکرد دفاتر و رعایت دقیق نظم و انضباط اداری به گونه‌ای عمل شود که رسیدگی به کار مردم در چارچوب قانون و موازین شرعی تسریع یابد.