به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پل شهید صادقی سوادکوه با مشارکت بسیج سازندگی سپاه کربلا و اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران در حال اجراست.

این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های عمرانی و بهبود شرایط تردد و ارتباطات منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

در روند اجرای این طرح، کارگران و مهندسان با حضور میدانی و تلاش مستمر، عملیات اجرایی را پیش می‌برند؛ تلاشی که دانش فنی، نظارت و برنامه‌ریزی مهندسان را در کنار توان و زحمت کارگران به کار گرفته است.

اجرای پل شهید صادقی، نمونه‌ای از همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های خدمت‌رسان و دستگاه‌های اجرایی استان برای توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم منطقه است.

بسیج سازندگی سپاه کربلا نیز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، اجرای طرح‌های عمرانی و آبادانی در مناطق مختلف مازندران را دنبال می‌کند.