به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، از مردم استان دعوت کرد تا در اقامه عزای شهادت حضرت فاطمه (س) به یاد رهبر شهید انقلاب شرکت کنند.

متن این پیام به این شرح است:

مردم شریف و دلداده اهل بیت علیهم السلام در خراسان رضوی، سالروز شهادت جانگداز صدیقه اطهر (علیها سلام) زخم سوزان جانکاهی است که بر روی آن نمک مسموم داغ مهین فرزندش امام شهید مظلوم در امسال پاشیده شده و شما مردم داغ دیده شاهد نماد استخوان‌های خرد شده بین در و دیوار زهرای مظلومه در نمایش استخوان‌های خرد شده فرزند مظلومش در زیر آوار بمباران دشمن بوده‌اید. این داغ و مصیبت تشدید شده اقتضای اشک و آه عزاداری بیشتری دارد که در اقامه سوگ آن روز در اجتماع عظیم فاطمی جلوه تازه‌تری خواهد داشت.