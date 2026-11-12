

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: روند کاهش دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده ادامه دارد و سبب وقوع یخبندان بویژه از صبح فردا در مناطق سردسیر استان خواهد شد که با عبور سامانه بارشی از جو استان از اوایل وقت امشب تا اواسط هفته آینده شرایط. جوی آرام و آسمان صاف پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: براساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی کماکان با عبور امواج کم دامنه از تراز میانی جو خراسان جنوبی تا بعداز ظهر امروز گاهی افزایش سرعت وزش باد، در برخی ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده و در مناطق مستعد احتمال تگرگ قابل پیش بینی است.

وی با اشاره به اینکه هشدار سطح زرد در خراسان جنوبی همچنان به قوت خودش باقی است، گفت: صرفه جویی در مصرف انرژی، تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت، کنترل و راه اندازی سیستم‌های گرمایشی، تنظیم دمای گلخانه‌ها و دامداری‌ها، تهیه سوخت کافی و پیش بینی برق اضطراری و سوخت جایگزین در سالن‌های پرورشی، گلخانه و انبار‌ها توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش پراکنده در بخش‌هایی از خراسان جنوبی بودیم که کریمو با ۲ میلیمتر، فتح آباد، خضری وقدمگاه یک میلی متر، جنوب بیرجند، چاهداشی، آیسک، بغداده، مختاریان، مود، ماهیرود، چاهدراز و آتشکده بارش‌های کمتر از یک میلی متر را ثبت کرده است.