به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: عملیات موفق نیرو‌های مسلح علیه عناصر تجزیه‌طلب در منطقه سردشت اجرا شد. نیرو‌های مسلح شب گذشته عملیات موفقی را علیه این عناصر انجام دادند.

سردار رجبی افزود: تیپ شهید سلامی، پیشکسوتان بسیجی، رزمندگان دوران دفاع مقدس، گردان‌های امام علی (ع)، بیت‌المقدس و کوثر و همچنین حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج با حضور قدرتمند خود، جلوه‌ای از عظمت و اقتدار بسیج را به نمایش گذاشتند.