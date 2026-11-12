جلسات صحن علنی مجلس هفته آینده در روز‌های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود.

رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ و بررسی سیاست‌های پولی و ارزی در دستور کار مجلس

رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ و بررسی سیاست‌های پولی و ارزی در دستور کار مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفته آینده مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه،سه شنبه و چهارشنبه به ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و بررسی سیاست های پولی و ارزی را در دستور کار قرار داده است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یا موافقت‌نامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ی مدیریت بدهی‌های عمومی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش کمیسیون اجاماعی در مورد لایح اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لا یحه الحاق دولت جمهور‌ی اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لا یحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استاد کاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریا‌ی خزرمورخ (۲۷ آبان ۱۳۸۹)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان بین المللی علائم ناوبری دریایی

همچنی موارد زیر نیز در دستور هفته جاری مجلس قرار دارد:

۱. ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص

بند الف ماده (۵۳) قانون بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و

اعتباری، نظارت بانکی، تحولت اقتصادی

قانون آیین نامه داخلی مجلس

۲. انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شورا‌ها

۳. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح دوفوریتی الحاق

ماده (۶۸۷ مکرر) به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده

غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز ثبت (۳۹۷)