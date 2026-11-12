استاندار ایلام در نخستین برنامه سفر خود به استان واسط عراق با رئیس مجلس این استان دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های ورزشی، اقتصادی و علمی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در این دیدار که با عادل محمد کاظم، رئیس مجلس استان واسط برگزار شد، بر ضرورت گسترش ارتباطات فرامرزی در حوزه‌های ورزشی، اقتصادی و علمی تأکید کرد.

این سفر نخستین برنامه کاری استاندار ایلام در استان واسط عراق است و هدف از آن، تقویت تعاملات دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو استان عنوان شده است.

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