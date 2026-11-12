استانداران ایلام و واسط عراق در استانداری واسط با یکدیگر دیدار و بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های گردشگری، تجاری و اقتصادی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این دیدار «علی حسن سلیمون» استاندار واسط عراق، با اشاره به استفاده بیش از ۴۰ درصد شهروندان واسط از خدمات پزشکی و درمانی استان ایلام، از آمادگی این استان برای توسعه همکاری‌ها در حوزه منطقه آزاد تجاری، توریسم درمانی و تجاری خبر داد و گفت: طرحی جامع برای توسعه همکاری‌ها با استان ایلام در حال تدوین است.

«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز اولویت استان را گسترش همکاری‌ها در حوزه گردشگری، تجاری و اقتصادی عنوان کرد و افزود: منطقه آزاد می‌تواند در آینده نزدیک موجب افزایش مراودات تجاری و اقتصادی دو استان شود.

وی با اشاره به نقش کنسولگری عراق در ایلام گفت: با راه‌اندازی این کنسولگری، مسیر توسعه همکاری‌ها هموار خواهد شد وهمچنین خواستار بازگشایی بازارچه چنگوله شهابی و خواهرخواندگی شهر‌های ایلام و کوت شد.

استاندار ایلام در نخستین برنامه سفر خود به استان واسط عراق، با عادل محمد کاظم، رئیس مجلس این استان نیز دیدار و درباره توسعه ارتباطات ورزشی، اقتصادی و علمی گفت‌و‌گو کرده بود.

احمد کرمی با اهدای تقدیرنامه‌هایی به علی حسن سلیمون و معاونان وی، از تلاش‌های مسئولان استان واسط عراق در پذیرایی شایسته از زائران ایرانی قدردانی کرد.