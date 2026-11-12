شهید «محمدحسین بشیری»، از تخریب‌چی‌های سپاه انصارالحسین همدان و استاد نمونه تخریب و انفجارات نیروی زمینی سپاه، ۲۲ آبان ۱۳۹۵ در حلب سوریه به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این شهید والامقام، از سال ۱۳۷۹ وارد سپاه شد و در سال ۱۳۸۶ به کمیته تخریب پیوست و به استاد نمونه تخریب و انفجارات تبدیل شد.

شهید «محمدحسین بشیری»، متولی آموزش تخریب در حزب‌الله لبنان، عراق و سوریه بود و در رشته‌های رزمی و غواصی نیز تبحر داشت.

پیکر مطهر شهید «محمدحسین بشیری»، بنا به وصیتش در کنار شهید «زارع الوانی» در گلزار شهدای همدان به خاک سپرده شد.