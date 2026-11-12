به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میدان ولیعصر (عج) پایتخت همزمان با هفته‌ی هوافضا، میزبان دیوارنگاره‌ای جدید با عنوان «و این هوا، فضای غرور و غیرت ماست» شد. این اثر که به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج تهیه شده، به پاس قدردانی از مجاهدت‌ها و دستاوردهای سترگ دلاورمردان جان‌فدای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی و نصب شده است تا روایتی از اقتدار و امنیت آسمان ایران اسلامی باشد.