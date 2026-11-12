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همزمان با هفتهی هوافضا، جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) در تجلیل از دلاورمردان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میدان ولیعصر (عج) پایتخت همزمان با هفتهی هوافضا، میزبان دیوارنگارهای جدید با عنوان «و این هوا، فضای غرور و غیرت ماست» شد. این اثر که به همت سازمان هنری رسانهای اوج تهیه شده، به پاس قدردانی از مجاهدتها و دستاوردهای سترگ دلاورمردان جانفدای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی و نصب شده است تا روایتی از اقتدار و امنیت آسمان ایران اسلامی باشد.