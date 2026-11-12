تشییع پیکر مطهر ۷ شهید گمنام دفاع مقدس در اسلام‌آبادغرب

پیکر مطهر هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز با حضور مسئولان و مردم قدرشناس و شهیدپرور اسلام آبادغرب تشییع شد.