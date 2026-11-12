تشییع پیکر مطهر ۷ شهید گمنام دفاع مقدس در اسلامآبادغرب
پیکر مطهر هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز با حضور مسئولان و مردم قدرشناس و شهیدپرور اسلام آبادغرب تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این مراسم، پیکرهای مطهر هفت شهید گمنام از میدان امام خمینی(ره) اسلام آباد غرب تا چهارراه شهید هدایت این شهر بر دوش مردم قدرشناس و شهیدپرور تشییع شد.
شرکت کنندگان در این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدا بار دیگر بر پاسداشت آرمانهای والای شهیدان و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کردند.
در این مراسم منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی نیز حضور داشتند.