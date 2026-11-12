به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پنجمین اجتماع بزرگ امت فاطمی روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه با سخنرانی حجت‌الاسلام مسعود عالی و مداحی حاج سیدمجید بنی‌فاطمه، حاج حسین سیب‌سرخی، حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح‌الله بهمنی همراه خواهد بود.

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه، در جلسه هماهنگی پنجمین اجتماع بزرگ امت فاطمی، با تأکید بر جایگاه فرهنگ فاطمی و ضرورت ترویج سیره حضرت زهرا (س)، بر بسیج ظرفیت‌های مدیریت شهری، هیئت‌های مذهبی و مشارکت مردمی برای برگزاری باشکوه این آیین مذهبی تأکید کرد.

وی گفت: با عنایت حضرت زهرا (س) در پنجمین سال برگزاری اجتماع بزرگ امت فاطمی، فرصتی برای تجلی ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت (ع) و تقویت پیوند‌های دینی و اجتماعی در منطقه امام رضایی‌ها فراهم شده است. در همین راستا، علاوه بر برنامه‌های مذهبی و آیینی، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز با مشارکت سرای محلات ۱۳گانه منطقه ۸ برگزار خواهد شد.

تمهیدات ترافیکی و اطلاع‌رسانی به شهروندان

در بخش مدیریت ترافیک، هماهنگی با پلیس راهور برای اعمال محدودیت‌های عبوری از ساعت ۱۱ روز جمعه در خیابان جانبازان غربی، مسیر غرب به شرق حدفاصل خیابان بختیاری تا میدان نبوت، ورودی خیابان کمیجانی از تقاطع رضوان غربی و خیابان آیت، مسیر شمال به جنوب حدفاصل خیابان عسگری تا میدان نبوت انجام شده است. همچنین ضلع غربی میدان نبوت از ساعت ۲۳ روز پنجشنبه مسدود خواهد شد.

تغییر مسیر خط ۳ اتوبوس‌های تندرو (BRT) با هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی و هدایت آن به مسیر‌های جایگزین بزرگراه شهید باقری و خیابان شهید ثانی از دیگر تمهیدات پیش‌بینی‌شده است. اطلاع‌رسانی عمومی نیز از طریق نصب بنر در معابر اصلی، ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و پایانه‌ها انجام می‌شود.

فضاسازی فاطمی و میزبانی از عزاداران

در حوزه فضاسازی و خدمات شهری، اجرای ۲۴۰ متر طاق نصرت، نصب سه ابرپرچم به مساحت مجموع ۲۴۰ مترمربع منقش به نام مبارک حضرت زهرا (س)، بیش از ۱۰ هزار متر داربست، بیش از ۲ هزار متر سیاه‌پوشی در دو سوی میدان نبوت و محور‌های پیرامونی و چهار هزار متر ریسه پارچه‌ای پیش‌بینی شده است. همچنین ۳۰۰ مترمربع بنر اطلاع‌رسانی و ۱۲۰ تخته پرچم مثلثی مزین به نام حضرت فاطمه زهرا (س) در فضای برگزاری مراسم نصب خواهد شد.

میزبانی از عزاداران در پنج موکب پذیرایی و چایخانه محبان‌الرضا (ع) و مشارکت شهرداری، گروه‌های جهادی و نیرو‌های مردمی در پخت و توزیع سمنو در ضلع جنوب شرقی میدان نبوت نیز از دیگر برنامه‌های این اجتماع است.