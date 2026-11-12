استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با رئیس فدراسیون هندبال بر ضرورت تقویت ورزش قهرمانی و همگانی به‌عنوان یکی از محور‌های ارتقای نشاط و پویایی اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، مهران تیشه‌گران رئیس فدراسیون پارادوومیدانی و جمعی از مسئولان ورزشی استان و مدیریت شهری ارومیه با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با تأکید بر ضرورت تقویت ورزش قهرمانی و همگانی به‌عنوان یکی از محور‌های ارتقای نشاط و پویایی اجتماعی، گفت: بهبود رتبه ورزشی آذربایجان‌غربی از جایگاه ۲۶ به ۱۴ از نتایج توجه و پیگیری در این حوزه است.

رضا رحمانی با اشاره به اهمیت ورزش در افزایش شور و نشاط اجتماعی، افزود: توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از ورزشکاران و توجه به ظرفیت‌های ورزشی استان باید با جدیت دنبال شود تا زمینه حضور موفق‌تر ورزشکاران استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن اقتصاد ورزشی، خاطرنشان کرد: ورزش علاوه بر آثار اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی دارد و باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.

در پایان این دیدار، رؤسای فدراسیون‌های هندبال و پارادوومیدانی با اهدای لوح تقدیر و لباس تیم ملی هندبال، از حمایت‌ها و اقدامات استاندار آذربایجان‌غربی در توسعه و ارتقای ورزش استان قدردانی کردند.