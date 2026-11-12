به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمال ، سرهنگ "تقی توئی" گفت: در نیمه نخست آبان‌ماه امسال، مأموران پلیس آگاهی استان موفق به کشف ۲۲ فقره سرقت منزل، ۱۰ فقره سرقت مغازه، ۶۱ فقره سرقت از اماکن خصوصی و دولتی، ۱۱ فقره سرقت موتورسیکلت، ۳ فقره سرقت خودرو و ۱۷ فقره سرقت داخل خودرو و محتویات آن شدند.

وی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۱۹ نفر در ارتباط با سرقت منزل، یک نفر در سرقت مغازه، ۱۲ نفر در سرقت اماکن خصوصی و دولتی، ۲ نفر در سرقت موتورسیکلت، ۲ نفر در سرقت خودرو و ۱۱ نفر در ارتباط با سرقت داخل خودرو دستگیر شدند، افزود: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و عملیاتی برخورد با سارقان و تأمین امنیت اموال شهروندان را با جدیت دنبال می‌کند.