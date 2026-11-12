به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت:شاخص هوای کلانشهر تبریز هم اکنون بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۱۰ و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر همین اساس شاخص کیفی هوای تبریز (میانگین ۲۴ ساعته گذشته) از ۱۰ صبح دیروز تا ۱۰ صبح امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۴ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

در وضعیتی که هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.