به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مریوان بار دیگر صحنه‌گردان رویدادی بین‌المللی در عرصه هنر‌های نمایشی می‌شود جشنواره‌ای که تئاتر را از سالن‌ها به میان مردم و کوچه و خیابان می‌آورد.

به گفته بادپرور دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان حدود ۳۲۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که آثار منتخب از سوم تا هفتم آذرماه در بخش‌های مختلف به اجرا درمی‌آیند.

فرماندار مریوان نیز جشنواره تئاتر خیابانی را رویدادی فرهنگی و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری اجتماعی و اقتصادی شهرستان دانست.

این جشنواره هفتم آذرماه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.