رئیس فرهنگسرای اخلاق گفت: ما درصدد هستیم تا در این فرهنگسرا مباحث اخلاقی را در قالب برنامه های معرفی کتاب به کودکان و نوجوانان آموزش دهیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما،عباس باباخانیان رئیس فرهنگسرای اخلاق با اشاره به سایر فعالیت های این فرهنگسرا افزود: این فرهنگسرا در کنار ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان، در تلاش است تا با طراحی یک شخصیت به نام «آقای اخلاق » مباحث آموزشی را ساده سازی کند .

وی با اشاره به مراسم رونمایی کتاب «جان‌پناه ارتش» نیز پرداخت و گفت : این اثر که کاری از انتشارات سرو است، با حضور نویسنده و جمعی از چهره‌های فرهنگی و ادبی در فرهنگسرای اخلاق رونمایی شد.

کتاب «جان‌پناه ارتش» به قلم «زلیخا فکوری‌فر»، یکی از تازه‌ترین آثار منتشره در این حوزه است که با روایتی مستند، به بازخوانی گوشه‌هایی از مجاهدت‌ها، سختی‌ها و صلابت رزمندگان و فرماندهان ارتش در روزهای بحرانی جنگ می‌پردازد.