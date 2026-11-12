به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حمید بنی‌تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه خوزستان از استان‌های مستعد و اثرگذار در ورزش کشور به شمار می‌رود گفت: ورزش این استان از پیشینه‌ای غنی برخوردار است و در رشته‌های مختلف، چهره‌های شاخص و قهرمانان متعددی را به ورزش ملی معرفی کرده است.

او با اشاره به برخورداری خوزستان از سرمایه‌های انسانی ارزشمند در حوزه ورزش افزود: حضور مربیان توانمند و متخصص، علاقه‌مندی گسترده مردم به فعالیت‌های ورزشی و توجه مسئولان به این حوزه، ظرفیت مناسبی برای رشد و اعتلای ورزش استان فراهم کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان توسعه فضا‌های ورزشی را از اولویت‌های مجموعه ورزش و جوانان استان دانست و گفت: در چهار سال گذشته طرح‌هایی همچون بازگشایی استخرها، تکمیل خانه کشتی، احداث زمین‌های چمن مصنوعی، تامین تجهیزات ورزشی و ... برای استفاده ورزشکاران و نسل آینده ورزش خوزستان به بهره‌برداری رسیده است.

بنی‌تمیم ادامه داد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی اداره کل و هیات‌های ورزشی، همچنان با مطالبات و انتظارات گسترده‌ای در حوزه زیرساخت و امکانات مواجه هستیم و برای جبران عقب‌ماندگی‌ها باید روند توسعه با جدیت بیشتری دنبال شود.

او کمبود منابع مالی را یکی از چالش‌های اساسی این حوزه عنوان کرد و افزود: اعتبارات و تخصیص‌های اختصاص‌یافته به ورزش با حجم نیاز‌ها و انتظارات موجود تناسب ندارد لذا ضروری است برای تحقق منابع پایدار، اقدامات موثرتری انجام شود تا امکان پاسخگویی به مطالبات ورزشکاران و مردم فراهم شود.