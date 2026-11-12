استاندار خراسان رضوی گفت: مدیریت مصرف سوخت باید با محوریت خود صنعتگران دنبال شود و فعالان اقتصادی خراسان رضوی می‌توانند با ارائه ایده‌های نو و اجرای راهکار‌های عملی، در عبور از شرایط فعلی کشور پیش‌قدم باشند.

مدیریت مصرف و مشارکت بخش خصوصی، راهکار عبور از بحران انرژی است

مدیریت مصرف و مشارکت بخش خصوصی، راهکار عبور از بحران انرژی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری صبح امروز پنج شنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به گستردگی شبکه گازرسانی کشور و میزان مصرف خانگی افزود: امروز ۴۳۰ میلیون مترمکعب مصرف خانگی داریم! در کجای دنیا با این حجم پراکندگی شهر‌ها و روستاها، چنین شبکه گسترده‌ای از گازرسانی شکل گرفته و همه مناطق از این زیرساخت برخوردار شده‌اند؟

وی اظهار کرد: سرمایه انسانی ما در شرایط مختلف همواره توانسته خود را با وضعیت موجود تطبیق دهد و به نظر می‌رسد مدیریت و مشارکت، راهکار اصلی برون‌رفت از بحران‌هاست.

استاندار خراسان رضوی با تفکیک مسائل کوتاه‌مدت و بلندمدت حوزه انرژی گفت: بخشی از مسائل مطرح‌شده، آنی و مقطعی است و با گذشت زمان برطرف می‌شود، اما سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز موضوعی میان‌مدت است که باید با جدیت به آن رسیدگی شود.

مظفری ادامه داد: در استان هم ظرفیت خالی در پالایشگاه‌ها وجود دارد و هم مصرف‌کننده و تقاضا داریم؛ بنابراین باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنیم و در بلندمدت نیز از شرایط سخت فعلی کشور عبور خواهیم کرد.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت حفظ روند سرمایه‌گذاری در شرایط دشوار اقتصادی گفت: یک سال توقف برای سرمایه‌گذار به معنای نابودی است؛ بنابراین باید قدم‌به‌قدم و با کمک بخش خصوصی از بحران‌ها عبور کنیم و اجازه ندهیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه از دست برود.