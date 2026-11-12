پویانمایی «دیمیتری»، مجموعه‌های «مادران»، «روز شغال» و تازه‌ترین اثر درباره رئیسعلی دلواری، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پرنده کوچکی که به اجبار از پدر و مادرش جدا شده مجبور است بر ترس‌های خود غلبه کند.

این داستان پویانمایی «دیمیتری» است که هر روز ساعت ۱۲ از شبکه پویا پخش می‌شود.

«مادران» هر شب ساعت ۲۱:۱۵ دقیقه از شبکه دو پخش می‌شود.

این مجموعه داستان بانوانی است که با صبر، امید و فداکاری در سخت‌ترین لحظه‌ها انسجام خانواده را حفظ کنند.

«روز شغال»، امشب و فردا شب از ساعت ۲۴ تا ۶صبح از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه تلویزیونی داستان آدم کش فراری به نام‌شغال است که تحت تعقیب پلیس قرار دارد.

تازه‌ترین اثر درباره رئیسعلی دلواری به کارگردانی رضا میرکریمی در دست ساخت است.

این اثر قرار است هم در قالب یک مجموعه تلویزیونی و هم یک فیلم سینمایی تولید شود.