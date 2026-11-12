جای جای استان همدان این روز‌ها، میزبان مهمانانی است که اگرچه نامی از آنها در دست نیست، اما یاد و خاطره‌شان تا ابد در دل‌ها جاودانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، در این مراسم‌های معنوی، فضای دارالمومنین همدان عطر و بوی دیگری به خود گرفته است و حاضران در حالی که دیدگانی اشکبار و دل‌هایی مالامال از شوق داشتند، به استقبال مسافران غریبی رفتند که پس از سال‌ها دوری، با بازگشت خود دل‌های خسته را صفا دادند.

شرکت کنندگان با ابراز ارادت به مقام شامخ شهدای خوشنام، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پیکر مطهر این شهدای سفرکرده را گلباران کردند.