به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی طولابی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام، گفت: طرح ملی پایداری و جهش تولید در دیم‌زار‌های استان، امسال در ۸۵ هزار هکتار از اراضی اجرا می‌شود و با ورود به پنجمین سال اجرا، این برنامه به جریان تثبیت‌شده‌ای در کشاورزی استان تبدیل شده و نتایج آن در افزایش بهره‌وری و پایداری تولید نمایان است.

وی افزود: از ۸۵ هزار هکتار برنامه‌ریزی‌شده، ۶۳ هزار هکتار به غلات، ۹ هزار هکتار به دانه‌های روغنی، هشت هزار هکتار به حبوبات، چهار هزار هکتار به علوفه و یک‌هزار هکتار به گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

طولابی با تأکید بر اصلاح شیوه‌های کشت تصریح کرد: حفظ بقایای گیاهی در ۲۶ هزار هکتار، کشت عمود بر شیب و کشت مستقیم هر یک در ۹ هزار هکتار، تبدیل آیش زرد به سبز در ۱۰ هزار هکتار و رعایت تراکم بهینه بذر در ۴۳ هزار هکتار اجرا می‌شود.

وی هدف از این روش‌ها را حفاظت از خاک، بهره‌گیری بهتر از رطوبت بارندگی، کاهش فرسایش و بهبود رشد محصولات عنوان کرد و گفت: در مناطقی که تولید دیم به میزان و پراکنش بارش وابسته است، این اقدامات خطرپذیری کشاورزی را کاهش می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام درباره روند اجرای طرح اعلام کرد: تا ابتدای شهریور، قرارداد کشت برای ۷۱ هزار و ۱۱۳ هکتار منعقد و ثبت برداشت در ۵۵ هزار و ۵۲۱ هکتار تکمیل شده است.

وی از توزیع بیش از ۲۶ تن بذر علوفه و ۲.۳ تن بذر حبوبات میان کشاورزان مشمول طرح خبر داد و افزود: ۷۰ کارشناس در ۱۰ شهرستان و ۲۰ مرکز خدمات جهاد کشاورزی در اجرای این برنامه مشارکت دارند و حضور آنان، علاوه بر ایجاد فرصت شغلی برای دانش‌آموختگان کشاورزی، پیوند میان دانش فنی و تجربه کشاورزان را تقویت کرده است.

طولابی خاطرنشان کرد: کارشناسان با حضور میدانی و مشاوره تخصصی، کشاورزان را در انتخاب روش مناسب کشت و مدیریت مزرعه همراهی می‌کنند تا خطرپذیری تولید کاهش یابد و بهره‌وری در هر هکتار افزایش پیدا کند.

استان ایلام ۳۴۰ هزار هکتار زمین زراعی آبی و دیم و بیش از ۵۹ هزار بهره‌بردار کشاورزی دارد و کشت دیم در آن، به دلیل وابستگی مستقیم به بارندگی، در برابر نوسان‌های اقلیمی آسیب‌پذیرتر از سایر شیوه‌های تولید است.