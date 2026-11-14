تفاهم‌نامه همکاری اجرای طرح آموزشی و فرهنگی «همیار گاز» با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در میان دانش‌آموزان، میان شرکت گاز استان سمنان و اداره‌کل آموزش و پرورش استان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این تفاهم‌نامه با حضور مجید مهربد، مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان و قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان منعقد شد.

مجید مهربد در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت : در سال تحصیلی گذشته حدود ۸ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز، یک‌هزار و ۴۳۵ معلم و ۳۱۰ مدرسه در طرح همیار گاز مشارکت داشتند که نشان‌دهنده ظرفیت نظام آموزشی در فرهنگ‌سازی حوزه انرژی است.

وی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در انتقال مفاهیم مدیریت مصرف به خانواده‌ها افزود: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین بستر‌های نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی است و صرفه‌جویی در بخش خانگی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین پایدار گاز صنایع و بخش تولید داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان همچنین از بهینه‌سازی موتورخانه ۴۳ مدرسه، معادل ۱۰۵ واحد موتورخانه، خبر داد و گفت: هوشمندسازی موتورخانه‌های بهینه‌سازی‌شده با هدف کنترل و پایش عملکرد تجهیزات نیز در دستور کار قرار دارد.

مهربد ابراز امیدواری کرد : با تداوم همکاری شرکت گاز و آموزش و پرورش، طرح همیار گاز در سال تحصیلی جاری با مشارکت گسترده‌تر دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها اجرا و زمینه نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی فراهم شود.